Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено

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Решение было выработано Правительством совместно с партией «Единая Россия».
Документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта».
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила журналистам в пятницу, что сейчас это будут новые вызовы.
«Правительство, совместно с партией «Единая Россия», в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», - сказала она.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон» все силы необходимо сосредоточить на главной задаче – помощи людям, особенно пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям.
По его словам, партия ознакомилась с подготовленными ко второму чтению документа поправками Кабмина, считает их правильными.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», - сказал секретарь Генсовета партии.
В этой связи «Единая Россия» считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа.
«(…) очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет и не будет», — руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев.
«Совместное решение, выработанное правительством и партией «Единая Россия», отражает текущую, быстроизменяющуюся ситуация в стране и мире. Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омикрон» — это новый вызов, который возможно потребует других решений. Наша задача, в первую очередь, сохранить здоровье граждан, не ущемляя их права», — председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
«Поправки из регионов и предложения от наших избирателей продолжают поступать. Они обязательно должны быть услышаны и учтены», — глава комитета по безопасности и противодействию коррупции и член фракции «Единая Россия» Василий Пискарев.
Напомним, «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе «Единой России» в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрение законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте. Законопроект был принят Госдумой в декабре 2021 года.
По информации https://er.ru