Одобрена грантовая заявка на проектирование музея «Священная Кедровая Роща» и летом в Салыме появятся первые экспозиции

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Одобрена грантовая заявка на проектирование музея «Священная Кедровая Роща» и летом в Салыме появятся первые экспозиции

Стали известны результаты первого конкурса 2022 года Фонда президентских грантов: заявка АНО «Институт археологии Севера» на проектирование Музея «Священная Кедровая Роща» в поселке Салым Нефтеюганского района ХМАО-Югры вошла в число победителей.

В рамках проекта «Архитектура древней Югры. 2 этап: проект «Музей археологического эксперимента в Салымском крае» будет создан дизайн-проект музейного комплекса, апробированы отдельные виды экспозиции, такие как уличные выставки, и построен уникальный музейный объект — жилище людей каменного века. Фильм о процессе строительства под названием «Диалог с древними зодчими Югры» тоже станет одним из экспонатов Музея археологического эксперимента.

Напомним, что в Салыме, в Священной Кедровой Роще, югорские археологи обнаружили самый богатый на территории Западной Сибири комплекс захоронений эпохи великого переселения народов. Из 5 десятков захоронений 15 принадлежали вождям и членам их семей.

Ученые предложили создать на месте достопримечательного места музей.
Инициативу поддержали губернатор Югры Наталья Комарова, депутат Думы ХМАО-Югры Николай Заболотнев, представители Администрации Нефтеюганского района и сельского поселения Салым. Активное участие в обсуждении проекта приняли жители Нефтеюганского района.

В результате общественного обсуждения в музейный комплекс войдет не только святилище в Кедровой Роще, но и музей традиционной культуры салымских хантов с элементами «живого музея», где смогут работать представители малочисленных народов Севера. В проекте предусмотрено создание Галереи исторической живописи и графики, Зоомузей и экомузей региональных видов животных и растений. Рассматривается и предложение раскрыть астрономическую составляющую, ведь озеро Сырковый Сор, на берегу которого располагается святилище, как выяснили югорские археологи, образовалось в метеоритной воронке. 

Благодаря поддержке губернатора и общественности в прошлом году проект создания комплексного музея «Священная Кедровая Роща» был включен в карту развития Югры на период до 2026 года.

По информации АНО «Институт археологии Севера»

Пнд, 17/01/2022 - 17:24

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