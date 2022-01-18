В Сургутский район приедет мобильная поликлиника

  • Русский
В Сургутский район приедет мобильная поликлиника
фото https://admsr.ruфото https://admsr.ru
фото https://admsr.ru

Врачи Центра профессиональной патологии отправляются в зимнюю экспедицию в труднодоступные населённые пункты Югры, в том числе будут работать в Сургутском районе. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

– Зимняя экспедиция начнется 12 и 13 января и закончится 21 марта, она продлится почти 2,5 месяца. За это время планируем посетить 31 населенный пункт Югры и охватить своим вниманием порядка 6,5-7 тыс. жителей округа, – рассказал главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов.

Медики передвигаются на спецтехнике на базе КАМАЗа. Первая группа специалистов в составе 14 человек выехала 12 января в Кондинский район. Затем в планах у врачей проверить здоровье югорчан, проживающих в Берёзовском, Октябрьском, Белоярском и Нижневартовском районах.

Во второй бригаде 16 медиков. Они отправятся в рейд 13 января. Им предстоит обследовать жителей Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.

Судя по графику, в Ляминой поликлиника на колёсах будет принимать с 29 по 31 января, со 2 по 5 февраля - в Сытомино. Приём будут вести хирург, терапевт, гинеколог, невролог, отоларинголог и офтальмолог.

Мобильные медицинские комплексы, которые работают в удаленных и труднодоступных территориях Югры, были приобретены в рамках реализации федеральной программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение».

– Мобильные комплексы, используемые в работе, разные по наполнению и своему составу. Есть у нас единые модули для проведения флюорографии и маммографии, передвижные диагностические лаборатории и стоматологический кабинет, а также автомобили, где можно развернуть врачебные кабинеты, в том числе для проведения ультразвуковых исследований и снятия кардиограмм, – уточнил главврач окружного Центра профессиональной патологии.

По информации https://admsr.ru

фото https://admsr.ruфото https://admsr.ru
фото https://admsr.ru
фото https://admsr.ruфото https://admsr.ru
фото https://admsr.ru
Втр, 18/01/2022 - 10:09

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.