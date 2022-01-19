Фотовыставка о финно-угорских народах демонстрируется в «Лудорвае»

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С 15 по 30 января в городе Ижевске, в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» будет работать межрегиональная фотовыставка «Культура и быт финно-угорских народов», предоставленная филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Выставка представляет работы фотожурналистов из Республики Коми, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Экспозиция демонстрирует портреты представителей финно-угорских и самодийских народов России. Каждый снимок передаёт красоту и особенности этнической одежды и украшений, изысканность и простоту национальных блюд, уникальность традиционных музыкальных инструментов. Герои фотовыставки – обычные люди, сельчане и горожане, дети и представители старшего поколения, запечатлённые в быту, обрядовых действиях и на праздничных гуляниях.
«В нашем фонде более 10-ти выставочных галерей, которые регулярно экспонируются в регионах России на площадках партнёров, – отмечает руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова. – Такой выставочный обмен – эффективный формат культурного межрегионального взаимодействия, и мы, в свою очередь, всегда открыты для сотрудничества и готовы представлять в нашем Центре экспозиции коллег».
Информационный центр "Финноугория"
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