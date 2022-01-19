Фотовыставка о финно-угорских народах демонстрируется в «Лудорвае»

  • Русский
Фотовыставка о финно-угорских народах демонстрируется в «Лудорвае»

С 15 по 30 января в городе Ижевске, в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» будет работать межрегиональная фотовыставка «Культура и быт финно-угорских народов», предоставленная филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Выставка представляет работы фотожурналистов из Республики Коми, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Экспозиция демонстрирует портреты представителей финно-угорских и самодийских народов России. Каждый снимок передаёт красоту и особенности этнической одежды и украшений, изысканность и простоту национальных блюд, уникальность традиционных музыкальных инструментов. Герои фотовыставки – обычные люди, сельчане и горожане, дети и представители старшего поколения, запечатлённые в быту, обрядовых действиях и на праздничных гуляниях.

«В нашем фонде более 10-ти выставочных галерей, которые регулярно экспонируются в регионах России на площадках партнёров, – отмечает руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова. – Такой выставочный обмен – эффективный формат культурного межрегионального взаимодействия, и мы, в свою очередь, всегда открыты для сотрудничества и готовы представлять в нашем Центре экспозиции коллег».

Информационный центр "Финноугория"

ВКонтакте: https://vk.com/finnougoriaru            Instagram: finnougoria

Тел./факс: 8 (8212) 24-49-37

E-mail: finnougoria@mail.ru

Ср, 19/01/2022 - 12:12

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.