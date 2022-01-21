Отделение ПФР по ХМАО – Югре назначает выплаты и индексирует размер пенсии в автоматическом режиме

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С января 2022 года страховая пенсия по старости на общих основаниях с согласия гражданина назначается автоматически. Гражданина информируют о полагающихся услугах на основании сведений в государственных реестрах и информационных системах.
К числу проактивных услуг по состоянию на январь 2022 относятся:
1.Оформление СНИЛС новорождённым. Сведения в ПФР поступают из ЗАГСа, и на ребёнка автоматически оформляется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования в электронном виде. Узнать номер СНИЛС можно в личном кабинете мамы на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru).
2. Оформление сертификата на материнский (семейный) капитал. Сегодня эта услуга предоставляется по факту рождения ребёнка. Обращаться за ней в ПФР не нужно – сертификат в электронном виде поступает в личный кабинет мамы на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) и на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Сертификат оформляется по данным, полученным ПФР из информационной системы ЗАГС.
3. Ежегодная индексация страховых и социальных пенсий. Каждый год с 1 января автоматически повышаются страховые пенсии, с 1 апреля - социальные.
4. Установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам. За назначением ЕДВ этим категориям теперь не надо обращаться в ПФР – назначение происходит автоматически по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ).
5. Установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 80-летнего возраста, а также инвалидам 1 группы. Эти перерасчёты (фиксированная выплата увеличивается вдвое) осуществляются специалистами ПФР в беззаявительном порядке с момента исполнения гражданину 80 лет или признания его инвалидом 1 группы.
6. Перерасчёт страховой пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность. Перерасчёт производится по данным, поступающим от работодателей, с месяца, следующего за месяцем увольнения. А выплачивается пенсия в новом размере неработающему пенсионеру через три месяца после увольнения с компенсацией прибавки за эти три месяца.
7. Перерасчёт размеров страховых пенсий работающих пенсионеров. Проводится ежегодно 1 августа и касается всех работавших в предшествующем году пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых работодателями уплачивались страховые взносы.
ПФР продлевает ряд выплат также без заявлений граждан в автоматическом режиме. На основании сведений, поступающих из МСЭ, органы ПФР продлевают инвалидам выплату уже назначенных им пенсии по инвалидности и ЕДВ в автоматическом режиме.
Главный принцип работы ПФР – это обеспечение условий для реализации прав граждан.
По информации ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре