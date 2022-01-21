Детская поликлиника готовится к вакцинации детского населения от новой коронавирусной инфекции

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Детская поликлиника готовится к вакцинации детского населения от новой коронавирусной инфекции

В наступившем новом 2022 году детская поликлиника Нягани приступит к вакцинации детей от новой коронавирусной инфекции. Об этом в ходе прямого эфира городского телеканала заявила Ирина Лазарива, главный врач БУ «Няганская городская детская поликлиника». Речь идет о добровольной вакцинации подростков с 12-летнего возраста. В преддверии масштабной вакцинации от COVID-19, а она затронет порядка 5000 детей в возрасте от 12 до 18 лет, будет проведено анкетирование по изучению мнения родителей о необходимости данной вакцинации. Для опроса задействуют группы детской поликлиники в социальных сетях, мессенджерах и пабликах, также официальный сайт учреждения. 

«Нам важно знать мнение и желание родителей по защитите детей от новой коронавирусной инфекции, –отмечает Ирина Лазарива. -  Ведь это заболевание не знает границ по возрасту. С начала объявления пандемии и по сегодняшний день в учреждении зафиксировано более 1160 детей, которым лабораторно подтверждён диагноз COVID-19, и среди них есть случаи тяжелого течения болезни. А если говорить о категории контактных лиц среди детей, то они исчисляются несколькими тысячами. Поэтому всем родителям стоит задуматься и о своем здоровье, и здоровье своих детей.  Лучшая защита – вакцинация, и это не оспоримый факт, доказанный временем».   

По информации https://dzhmao.ru/

Пт, 21/01/2022 - 09:45

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