Минздрав обновил противопоказания к вакцинации от COVID-19

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Минздрав обновил противопоказания к вакцинации от COVID-19
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета

Минздрав отнес к противопоказаниям для вакцинации от COVID аллергию и острую инфекцию. Общими для всех вакцин противопоказаниями стали острые аллергические реакции — при них медотвод действует бессрочно. В остальных случаях он будет временным или станет затрагивать лишь некоторые вакцины.

Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19, список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201170016).

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцин, и тяжелые осложнения после предыдущих вакцинаций (например, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции) Минздрав посчитал бессрочными противопоказаниями к вакцинации.

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические болезни Минздрав отнес к временным противопоказаниям. В последнем случае медотвод будет действовать в период острой фазы болезни и две—четыре недели после наступления ремиссии.

Также временным поводом отказаться от прививки могут стать респираторные заболевания, даже в легкой форме.

К медицинским противопоказаниям для отдельных вакцин Минздрав отнес следующие:

Злокачественные новообразования — в случае применения вакцин «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Для вакцинации беременных и кормящих женщин противопоказаны вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «Спутник М».

Вакцинация по-прежнему не разрешена для несовершеннолетних, за исключением уколов специально разработанной вакциной «Спутник М». Эту вакцину зарегистрировали в ноябре, она будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

В июне Минздрав разрешил вакцинацию беременных препаратом «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. В первую очередь речь шла о женщинах с высоким риском тяжелого течения заболевания. В ходе клинических испытаний вакцины серьезных побочных эффектов у беременных участниц не обнаружили. В то же время в Минздраве посоветовали беременным прививаться от COVID-19 не раньше 22-й недели срока.

По информации https://www.rbc.ru/

Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Пт, 21/01/2022 - 09:55

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