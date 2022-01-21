Перенесшие COVID-19 пациенты могут пройти углубленную диспансеризацию

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Перенесшие COVID-19 пациенты могут пройти углубленную диспансеризацию

Об этом в инстаграм администрации города Ханты-Мансийска рассказала врач-терапевт отделения медицинской профилактики больницы Олеся Цербе. Она напомнила, что обследование проводят совершенно бесплатно для пациента в два этапа, необходимые исследования назначает врач.

Диспансеризация включает в себя медицинский осмотр и дополнительные методы обследования для оценки состояния здоровья. Это необходимо для выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Планируемая дата для проведения углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления. Проводят её в два этапа.

Первый этап включает в себя спирометрию, определение насыщения крови кислородом, развёрнутый общий и биохимический анализы крови. Кроме того, по показаниям делают рентгенографию органов грудной клетки и тест с шестиминутной ходьбой. Всех пациентов осматривает терапевт, который определяет показания для направления на второй этап. Во время этого этапа, при необходимости, проводят компьютерную томографию органов грудной полости, эхокардиографию и т.д.

По информации https://dzhmao.ru/

Пт, 21/01/2022 - 09:59

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