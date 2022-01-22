Для лечения югорчан с COVID-19 будут применяться новые препараты с моноклональными антителами

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Постановление о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда региональному департаменту здравоохранения приняли члены окружного правительства в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
«Управлением Роспотребнадзора по автономному округу за последние сутки зарегистрировано 665 случаев коронавирусной инфекции в 21 муниципальном образовании. Из них 11 – штамм «омикрон» в Сургуте и Ханты-Мансийске, – подчеркнула глава региона. – С целью выполнения плана мероприятий по борьбе с COVID-19 в связи с распространением нового штамма в лечебных учреждениях, по данным департамента здравоохранения, развернуто 1 059 коек, из них свободен 41 процент. В реанимации 61 человек».
В этой связи в соответствии с принятым решением профильному региональному ведомству из резервного фонда выделены бюджетные ассигнования в сумме 181,9 миллиона рублей. Средства направлены на приобретение лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции югорчан, получающих медицинскую помощь в стационарных условиях.
«Бюджетные ассигнования планируется направить на приобретение новых, современных препаратов, относящихся к группе искусственных моноклональных антител. Они будут использованы для лечения более чем 2 тысяч пациентов», – доложил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.