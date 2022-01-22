Региональные меры поддержки будут предоставлены югорчанам в беззаявительном порядке

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Региональные меры поддержки будут предоставлены югорчанам в беззаявительном порядке

Изменения в порядки предоставления региональной социальной доплаты к пенсии, ежемесячных социальных пособий на детей, потерявших кормильца, и детей-инвалидов внесли члены правительства Югры. Соответствующее постановление было принято в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой.

«Это позволит югорчанам беззаявительно получать указанные выплаты. Сведения, необходимые для назначения выплат, поступают в порядке межведомственного взаимодействия из пенсионного фонда Российской Федерации», – подчеркнула глава региона.

По словам директора департамента социального развития Терезы Пономаревой, таким образом, вдвое будет сокращено время, отведенное на принятие решения по назначению мер поддержки. Средства получателю будут автоматических зачисляться на счет, а информацию о предоставлении таких выплат пользователь получит в личном кабинете на портале госуслуг.

Департамент общественных и внешних связей  Югры

Сб, 22/01/2022 - 18:57

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