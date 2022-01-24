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Это особенно важно в период распространения вариантов «Омикрон» и «Дельта». Вопросы предотвращения нежелательных исходов материнской и детской смертности за счет вакцинации, а также постковидных осложнений и тяжелейшего постковидного синдрома обсудили на главном пленарном заседании XIV международного конгресса по репродуктивной медицине.
По единому мнению всех ведущих авторитетных делегатов, недопустимо игнорирование необходимости иммунизации во время беременности во имя спасения жизни женщины и малыша, которого необходимо защитить. Ведущие ученые и клиницисты – как в нашей стране, так и за рубежом – провели детальные исследования влияния новой коронавирусной инфекции на организм человека. По результатам этих исследований российская двухкомпонентная вакцина «Спутник V» признана абсолютно безопасной и получила разрешение к применению у беременных на сроках после 22 недели и в период грудного вскармливания.
«Мы настоятельно рекомендуем женщинам пройти вакцинацию и защитить свое здоровье и здоровье ребенка. COVID-19 крайне опасен для беременных и малышей: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет невакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов. Вакцина «Спутник V» защищает и от новых штаммов, что особенно важно в период распространения вариантов «Омикрон» и «Дельта», - подчеркивает Лейла Адамян, главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России.
По информации https://dzhmao.ru/