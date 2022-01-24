Подготовка детской поликлиники к вакцинации пациентов

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Подготовка детской поликлиники к вакцинации пациентов

Нижневартовская городская детская поликлиника ведет подготовку к предстоящей вакцинации детского населения от новой коронавирусной инфекции. Напомним, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19 для подростков, которая будет запущена в ближайшее время в гражданский оборот. Минздрав выдал регистрационное удостоверение на препарат «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»). Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируса у подростков 12-17 лет.

Вакцинация подростков будет добровольной. Она будет проводиться по заявлению одного из родителей или законных представителей. «Помните, что цель вакцинации - сохранение жизни и здоровья!», - отмечает главный врач детской поликлиники Нижневартовска Татьяна Загинайко.

Во социальных сетях и на официальном сайте поликлиники, родители могут пройти онлайн-опрос о целесообразности проведения вакцинации детей от новой коронавирусной инфекции.

По информации https://dzhmao.ru/

Пнд, 24/01/2022 - 14:39

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