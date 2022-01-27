Офицеры Росгвардии в Югре поздравили бывших жителей Ленинграда с годовщиной полного освобождения города от фашистской блокады

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В Ханты-Мансийске офицеры Управления Росгвардии по ХМАО-Югре посетили бывших жителей блокадного Ленинграда и поздравили их с 78-й годовщиной полного освобождения несломленного города от фашистской блокады.
Лидия Васильевна Филатова поделилась с росгвардейцами своими воспоминаниями. Находясь на осажденной территории, она, 8-летняя девочка, пережила смерть родителей от болезней и голода, а ее крестная получила смертельное ранение на глазах у ребенка. Лидия Филатова была определена в детский дом, который в 1942 году эвакуировали на Север. Тогда дети чудом остались живы – когда переплывали на пароходе через Ладожское озеро, они попали под бомбежку.
Член правления городского общества «Жители блокадного Ленинграда» Маргарита Яковлевна Кузьменкова помнит тяжелые дни блокады со слов своей мамы и старшей сестры. Ей было чуть больше года, когда началась война. Мама рыла окопы, а отец ушел на фронт и вскоре погиб.
«Очень тяжелые для нас даты – 8 сентября 1941-го, когда Ленинград взяли в кольцо, трудно было, а 27 января 1944-го мы одновременно плакали, вспоминая погибших, и радовались от того, что мы смогли это пережить», - говорит Маргарита Кузьменкова.
В Ханты-Мансийском автономном округе проживает более 40 ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
«Мы отдаём дань уважения ветеранам – участникам тех легендарных боёв, блокадникам, труженикам тыла, ленинградским партизанам и восторгаемся несгибаемой волей этих людей», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В Ханты-Мансийске в День воинской славы - 27 января - росгвардейцы будут нести вахту памяти у мемориала жителям блокадного Ленинграда.
видео Кузьменкова М.Я..mp4 (46443973)
Филатова Л.В..mp4 (65967443)
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре