Три населённых пункта Югры подключат к мобильному интернету 4G

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Деревни Нумто, Юильск Белоярского района и деревню Анеева Берёзовского района в 2022 году обеспечат высокоскоростным мобильным интернетом 4G. Это стало возможным благодаря народному голосованию на портале «Госуслуги», которое проходило с 5 октября по 15 ноября 2021 года. Результаты опубликованы здесь: https://www.gosuslugi.ru/inet?_=1633960770175.
По данным портала, проголосовало 701 689 человек. В 2022 году доступ к 4G получат 2002 населённых пункта России – это не менее 10 % от всех малых поселений, не имеющих доступа к сети интернет на текущий момент.
Напомним, россиянам предлагали выбрать малые населённые пункты с численностью населения от 100 до 500 человек для подключения к 4G, которые Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом. Принять участие в голосовании мог любой гражданин старше 18 лет. Отдать голос можно было только за населённый пункт того региона, где постоянно зарегистрированы. Например, где живут родственники, друзья, знакомые.
Осенью 2022 года пройдёт новое голосование за подключение малых населённых пунктов к мобильному интернету в 2023 году. Дату голосования объявят в СМИ и интернете. Согласно квоте, в это период югорчане смогут проголосовать ещё за три населённых пункта Югры, которые в 2023 году обеспечат мобильным интернетом 4G.
Людмила Теткина