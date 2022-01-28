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31 января в библиоруме "БуквА" состоится презентация книги «Путешествие в потусторонний мир по следам Евы Шмидт».
Русскую версию венгерской книги подготовили сотрудники отдела краеведения Городской централизованной библиотечной системы. Автор книги — режиссёр театра и кино Дёрдь Халми. На рубеже 1990-2000-х годов, он снял несколько часов интервью с известным в Югре финноугроведом Евой Шмидт, а также её коллегами и друзьями. В 2012 году в Будапеште были показаны 11 фильмов.
Спустя два года в свет вышла расшифрованная печатная версия фильмов, а в 2019 году книга была передана автором в фонд Городской централизованной библиотечной системы. Так родилась идея перевести издание на русский язык.
Инициативная группа — Алла Иштимирова-Посохова, Агнеш Кережи, Виталий Сигильетов, а также переводчики Андраш Шопроны и Татьяна Мень — на протяжении двух лет работали над новым изданием. В конце 2021 года книга, состоящая из 420 страниц, была издана.
С венгерской стороны вступительное слово к книге написали доктор исторических наук Агнеш Кережи и доктор филологических наук Марта Чепреги, а с югорской стороны — Татьяна Волдина, кандидат исторических наук.
Вот что написала Татьяна Владимировна: «Книга весьма специфична. Она состоит из подробных сценариев фильмов автора о Еве, и из отрывков интервью с ней, которые были записаны в последнее десятилетие её жизни, и диалогов с близкими ей людьми. Ева здесь предстаёт не той, которую все знали, а другой – незнакомой личностью, сконцентрированной на своих переживаниях…Толчком к новому пониманию значения вклада легендарной исследовательницы, возможно, будет способствовать эта необычная и во многом неоднозначная книга».
Приглашаем всех желающих на презентацию книги, которая состоится 31 января в 14:45 в библиоруме «Буква». Поговорим о работе над изданием, в режиме онлайн пообщаемся с автором и переводчиками книги.
Записаться на мероприятие можно по телефону 89527210554. Для посетителей старше 18 лет вход в библиотеку осуществляется строго по предъявлению документа, удостоверяющего личность и действующего персонального QR-кода. Ждём вас по адресу: ул. Краснопартизанская, д.2, вход со двора, 3 этаж.
Алла Посохова- Иштимирова