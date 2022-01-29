ВК и Госуслуги будут доступны югорчанам даже при нулевом балансе

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Накануне портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте» вошли в список социально значимых сайтов. Теперь они будут доступны даже при отрицательном балансе аккаунта домашнего интернета или мобильной связи. Такое решение приняла правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Согласно данным статистики, «Госуслуги» и «ВК» являются самыми востребованными для россиян социальными ресурсами. Так, «ВКонтакте» - это не только крупнейшая отечественная соцсеть, но и «одно окно» для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тысяч пабликов органов власти и госучреждений.
По данным Центра управления регионом по Югре, только за прошлый год специалисты зафиксировали в соцсетях 73,5 тысяч сообщений. Из них более 44 тысяч «пришли» в «ВК», 26,6 тысяч написали пользователи сети «Инстаграм», 2,6 тысяч – в «Одноклассниках».
На цифровую платформу обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» в прошлом году поступило 82,3 тысячи обращений от жителей округа. На сегодняшний день уже работает 32 исполнительных органа власти в 22 муниципальных образованиях округа - это почти 4,3 тысячи специалистов из более чем одной тысячи организаций.
Отметим, россияне первыми в мире получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Согласно федеральному закону, доступ к ним операторы связи должны предоставлять бесплатно, даже при нулевом или отрицательном балансе. Это поможет повысить уровень цифровизации, а также демонстрирует понимание со стороны властей потребностей своих граждан, что является стратегической задачей для государства.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры