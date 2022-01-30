Регулярная плановая диспансеризация студентов – это важно!

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Регулярная плановая диспансеризация студентов – это важно!

В окружном центре на базе поликлинического отделения № 2 Центра профессиональной патологии стартовала очередная плановая диспансеризация студентов. Как отмечает главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию ежегодно проходят учащиеся Югорского государственного университета, Ханты-Мансийской медицинской академии, Центра искусств для одаренных детей Севера и Технолого-педагогического колледжа. Он подчеркнул, что в 2021 году в ходе профилактических медицинских осмотров специалистами студенческой поликлиники Центра профпатологии было осмотрено 733 учащихся высших и средних учебных заведений Ханты-Мансийска, что составляет 102% от годового плана (720 человек). В рамках диспансеризации в течение года проверено 487 студентов (план на год – 480 человек), что также превысило плановые показатели и составило 101%.

«По итогам обследования студенческой молодежи определены группы здоровья. К абсолютно здоровым относятся 58% юношей и девушек. По сравнению с прошлым годом, отмечен незначительный рост количества молодых людей, подверженных хроническим заболеваниям (вторая группа здоровья) – 38%. Количество студентов, из-за выявленных у них заболеваний подлежащих диспансерному наблюдению в Центре профессиональной патологии на протяжении всего обучения, остается на прежнем уровне – чуть менее 5%. В основном у студентов окружной столицы диагностируются нарушения эндокринной системы и патология питания, болезни глаз, заболевания нервной системы и органов пищеварения. Выявленные ожирение, гастриты, вегетативно-сосудистая дистония, гипертония, ухудшение зрения вызваны пристрастием молодого поколения к фаст-фуду, перееданием, увлечением гаджетами, малоподвижный образ жизни. На протяжении многих лет в данный список входят курение и употребление алкогольных напитков, частые стрессы и нерациональное питание. Данные проблемы доводятся до руководства учебных учреждений. Большинство санитарно-профилактических мероприятий в студенческой среде строится с учетом выявленных негативных факторов и направлены на борьбу с вредными привычками, вызывающими патологии», – отметил Николай Ташланов.

Главный профпатолог Югры также добавил, что текущие диспансеризация и медосмотры студентов будут осуществляться с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. «В прошлом году студенческая поликлиника также работала в условиях ограничительных мер, когда проведение всех медицинских обследований учащихся высших и средних учебных заведений периодически приостанавливалось. Тем ни менее, все плановые показатели были выполнены».

По информации https://dzhmao.ru/

Вс, 30/01/2022 - 14:32

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