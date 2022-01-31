Врачи поделились своими ожиданиями от года «Здоровьесбережения в Югре» и дали рекомендации

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Врачи БУ «Няганская городская поликлиника» Александр Истомин, врач-кардиолог: «От года здоровьесбережения, наверное, ожидаю увеличение качества и продолжительности жизни населения. Конечно же, хочу, чтобы были здоровы мои пациенты. Я сам веду здоровый образ жизни и призываю каждого не пренебрегать рекомендациями, проходить диспансеризацию и другие обследования, широким спектром которых располагает современная медицина. У каждого своя история болезни, история лечения... Они порой очень продолжительные… Но в силах каждого сделать свою историю выздоровления более короткой».
Юлия Воронецкая, врач ультразвуковой диагностики: «Организовывать и проводить больше мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения – коллективная задача. Здесь должно быть участие медицинских работников, представителей городской и окружной власти, представителей социальной сферы. В год здоровьесбережения ответственность усиливается в разы. Я всегда настоятельно рекомендую, даже агитирую своих пациентов проходить диспансеризацию, профосмотры. Не откладывать свое здоровье на потом, а своевременно при наличии даже незначительных жалоб обращаться на консультацию к специалисту и четко выполнять рекомендации. Вместе всегда проще сберечь здоровье».
Надежда Арсланова, участковый врач-терапевт: «В год здоровьесбережения особое всестороннее внимание должно быть уделено вопросам улучшения качества медицинской помощи и профилактике хронических заболеваний. Эта задача и медицинских работников, и самих пациентов. Задача доктора – рассказать и убедить о возможных рисках, дать рекомендации. Задача пациента – услышать и четко следовать алгоритмам лечения, а не отменять самостоятельно прием той же базисной терапии. Мой совет всем – начните год здоровьесбережения с изменения рациона питания и увеличьте физическую активность. Проанализируйте свое меню, а также посчитайте, сколько минут в день вы уделяете обычной ходьбе по улице… Запишите…Затем вспомните и напишите жалобы на самочувствие. Проведите параллель. Картину увидите сами».
Маргарита Мусихина, врач-эндокринолог: «От года здоровьесбережения, как и все мои коллеги, и пациенты жду увеличение качества и продолжительности жизни. Безусловно, здесь многое зависит от организации здравоохранения, но и ответственность с нас самих никто не снимает. Как бы банально это не звучало, но наше здоровье – в наших руках. Чтобы улучшить самочувствие и предупредить развитие многих заболеваний достаточно правильно питаться, совершать ежедневные пешие прогулки, делать зарядку по утрам и не пренебрегать диагностическими мероприятиями, предусмотренными ежегодной диспансеризацией».
По информации https://dzhmao.ru/