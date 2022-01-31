Общественная организация «Спасение Югры» Советского района оказала помощь семье, пострадавшей от пожара

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Общественная организация «Спасение Югры» Советского района оказала помощь семье, пострадавшей от пожара

Напомню, что у представителя КМНС в Советском районе Барышникова Михаила Викторовича несколько лет назад сгорело жильё. Не зря говорят, что пожар хуже вора — вор придёт, хоть стены оставит, а огонь заберёт всё.

Так как семья Барышниковых ведёт традиционный образ жизни и занимается традиционными промыслами - братья Барышниковы проживали после пожара на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

Несколько дней назад этой семье снова понадобилась помощь.

Роковое стечение обстоятельств: недавняя случившаяся трагедия в лесу на территории родовых угодий в 110 километрах от посёлка Алябьевский, унесшая жизни троих мужчин, произошла в охотничьей избе, которая принадлежала семье Барышниковых. Сгорели дом и все вещи.

Общественная организация «Спасение Югры» оказала благотворительную помощь: собраны предметы первой необходимости, постельные принадлежности, посуда, одежда, бытовые товары. Вчера вещи были переданы погорельцам.

Виктор Вискунов

 

Пнд, 31/01/2022 - 12:49

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