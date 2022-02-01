Средства реабилитации можно получать оперативно

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Специалисты отделения Фонда социального страхования РФ встретились с активистами нефтеюганской городской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»
Основной темой общения стал электронный сертификат, позволяющий оперативно получать государственную поддержку на средства реабилитации.
Еще до недавнего времени граждане с ограниченными возможностями здоровья могли либо рассчитывать на обеспечение изделиями реабилитации в Фонде социального страхования РФ, либо приобретать их самостоятельно, а затем подавать документы на компенсацию. Электронный сертификат дополнил эти возможности.
«Для получателя услуг – это, по сути, имеющаяся у него карта платежной системы «Мир», у которой становится больше потенциала после подачи соответствующего заявления в отделение Фонда. Обладатель электронного сертификата сможет использовать его для оплаты товаров из той категории, которая была рекомендована ему индивидуальной программой реабилитации. Средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-эквайер как при обычной покупке банковской картой, поэтому процесс оплаты будет похож на простую операцию оплаты картой. Если цена выбранного изделия превышает стоимость электронного сертификата, разницу возможно доплатить из собственных средств», – проинформировала начальник отдела по работе со страхователями Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть- Яха Ильмира Валеева.
Было отмечено, что самостоятельно выбрать технические средства реабилитации можно из специального пополняющегося каталога, сформированного Фондом социального страхования РФ (https://ktsr.fss.ru/). В нем представлены технические средства реабилитации, которые доступны для приобретения с использованием сертификата, с фотографиями, описанием и перечнем точек продаж.
«Подать заявление на электронный сертификат можно на личном визите в отделении ФСС, а также через Единый портал Государственных слуг. Срок оформления сертификата составляет пять рабочих дней», – уточнила представительница отделения Фонда.
Всего с начала года за счет средств федерального бюджета было выполнено 997 заявок на технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, поданных гражданами льготной категории Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть- Яха.
Елена Баканова