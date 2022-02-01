День на стойбище в музее «Торум Маа»

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Вы были когда-нибудь на традиционном стойбище? 5 февраля предлагаем вам провести зимний семейный выходной день в музее «Торум Маа!
В программе на экспозиции под открытым небом экскурсия-знакомство «Стойбище – мой дом!».
Для любителей активного отдыха – спортивные состязания – этностарты с обязательными призами для победителей. Творцам предложим сделать авторский фантазийный сувенир из бисера для себя и своих дорогих.
В традиционном жилище – чуме – устроим зарядку для ума, настольные игры – лучшие тренажёры, самых-самых и в чуме тоже ждут приятные подарочки.
Зафиксировать СВОЙ день на стойбище предлагаем в специальной фотозоне с традиционной одеждой и не только… Конечно, согреем горячим травяным чаем.
Маловата программа? Расширяем возможности! За дополнительную плату можно самим приготовить пищу на открытом огне, прокатим на снегоходах.
Свежий воздух – это не только приятное времяпрепровождение, но и забота о своём здоровье! Помните об этом!
Время встречи: 05 февраля 2022 года в 11:00 и 14:00
Место встречи: г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1
Мы ждём вас по предварительным заявкам!
Справки и запись по тел. (3467) 32-20-58
Служба информации БУ "Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа"