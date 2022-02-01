В Салехарде стартовал конкурс в память писателя Романа Ругина

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В Салехарде стартовал конкурс в память писателя Романа Ругина

Централизованная библиотечная система Салехарда начала прием заявок для участия в окружном конкурсе чтецов «Мелодии Полярного круга». Мероприятие посвящено памяти ямальского поэта и писателя Романа Ругина.

Участвовать могут все желающие, начиная с пяти лет. Конкурс проводится по четырем номинациям: чтение поэтических произведений, театрализованные постановки, видеосюжеты и музыкальное исполнение. По каждой номинации участник может подать только одну работу, отметили в учреждении культуры.

До 25 февраля конкурсанты должны предоставить свои заявки и произведения на электронную почту: redkray@slh.yanao.ru с пометкой «Мелодии Полярного круга».

Итоги подведут до 14 марта. Победителей наградят дипломами первой, второй и третьей степени в каждой номинации. Все юные ямальцы получат электронные дипломы за участие.

ИА "Север-Пресс"

Втр, 01/02/2022 - 13:49

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