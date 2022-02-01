Молодые деятели культуры соберутся на форум в Ханты-Мансийске

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Молодые деятели культуры соберутся на форум в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске пройдет открытый Всероссийский форум молодых деятелей культуры «Молодость. Творчество. Мастерство». Как сообщают организаторы, площадками мероприятия станут КТЦ «Югра-Классик» и Центр искусств для одаренных детей Севера.

Форум состоится с 11 по 16 апреля. В программе – мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, круглые столы, творческие встречи с артистами и преподавателями, индивидуальные и групповые консультации, концерты и творческие встречи.

«Обучающиеся и педагогическое сообщество получат новый опыт и возможности для преобразования и развития культурной среды. Кроме того, по итогам Форума участники, наиболее ярко проявившие себя, могут получить приглашение от окружных образовательных учреждений среднего специального образования или вузов России на зачисление по специальности вне конкурса. Молодые артисты - приглашение на работу в учреждения культуры Югры», - заявляют организаторы.

Ожидается, что мероприятие станет ежегодным.

UGRA-NEWS

Втр, 01/02/2022 - 13:50

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