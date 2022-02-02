Волонтёры в помощь медикам Сургута

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Волонтёры в помощь медикам Сургута

В течении 2 последних недель января 2022 года почти в 7 раз увеличилось количество больных с проявлениями респираторной инфекции, в 4 раза возросло количество вызовов врачей на дом. Ежедневно в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2» поступает 1200 вызовов на дом, для оказания медицинской помощи пациентам на дому привлекаются 27 врачебно-сестринских бригад.

В связи с возросшей потребностью в автотранспорте на помощь медикам пришли неравнодушные граждане – волонтеры на своем автотранспорте в свободное от работы время доставляют медицинских работников к пациентам. Волонтерство в сфере здравоохранения объединяет медицинских работников и не равнодушных граждан готовых вложить свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

По информации https://dzhmao.ru/

Ср, 02/02/2022 - 12:57

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