Самый крупный природный парк в Югре отмечает свое 25-летие

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Свое 25-летие отмечает один из уникальных и самых крупных по площади природных парков нашего округа – Природный парк «Нумто».
– Первые сведения о биологической ценности и исторической значимости этой территории были получены в ходе экспедиций Уральского госуниверситета, Тобольского педагогического института, Тюменского областного краеведческого музея, которые работали в окрестностях оз. Нумто в начале 1990-х годов, – рассказывают сотрудники парка. – Научное обоснование уникальности «Нумто» проходило под руководством заведующей лабораторией ландшафтных и фитоценотических исследований ИПОС СО РАН Эльзы Валеевой. В составе научно-исследовательской группы работали Арефьев С.П., Казанцев А.П., Рыбин А.Б.
Парк расположен в Белоярском районе, на границе Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и занимает 556 664 гектаров.
В «Нумто» охраняются эталонные и уникальные природные комплексы, сохраняются традиционные национальные виды природопользования, проводится научно-исследовательская и просветительская деятельности, осуществляется экологический мониторинг.
– Уникальность территории в том, что она представляет экологически чистый комплекс ландшафтов трех контактирующих зон — тундры, редколесий северной и средней тайги. Это край богатый возобновляемыми биологическими и не возобновляемыми природными ресурсами, – говорят сотрудники «Нумто». – Жемчужина Парка - озеро Нумто, площадью водного зеркала 56 квадратных километров, является одним из самых крупных озер Тюменской области. Крупнейшее святилище народов Обского Севера - озеро Нумто считается олицетворением верховного небесного божества. Основное культовое место - остров, расположенный в центре озера, там выполняются особые обряды, в том числе жертвоприношения. Весь комплекс этнических объектов, сосредоточенных в его окрестностях в 2016 году включен в единый государственный реестр культурного наследия народов Российской Федерации.