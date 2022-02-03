Омбудсмен по правам ребенка в Югре обсудила права детей с Министром просвещения России

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Вопросы соблюдения прав детей, буллинг в школе и работу с трудными подростками обсудил в онлайн-формате Министр просвещения Сергей Кравцов с делегатами XVIII съезда «Государственная политика Российской Федерации в сфере реализации права ребёнка на образование: приоритетные цели, задачи и перспективы их решения», информирует Минпросвещения России.
В работе съезда приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова.
«На съезде мы представили опыт Нижневартовска. Это инновационное направление профилактики школьного буллинга, – говорит омбудсмен. – В городе состоялась премьера спектакля образцовой театральной студии «ПРиЗ» Центра детского творчества «Молчать нельзя говорить» по одноименной пьесе современного драматурга Екатерины Дорн в исполнении юных артистов. Важная тема постановки – школьный буллинг, межличностные отношения подростков и взрослых, привлечение внимания, как родителей, так и самих детей. Сюжет спектакля – о ценностях, о том, как важно оставаться человеком, быть внимательным к окружающим. Эта история дает возможность задуматься».
Поставленный спектакль вызвал положительные отклики и восторженные отзывы как у обучающихся, так и у родителей. Кроме того, спектакль высоко отмечен на престижном всероссийском конкурсе театрального искусства «Слово.Vision» в Москве, где стал обладателем Гран-При.
Показ спектакля – лишь часть большого социального проекта в Нижневартовске. Планируется создание форум-театра – инновационной формы театральной постановки, в которой зрителю будут предложено изменить ход действия согласно личному представлению и пониманию ситуации, «сыграть» поворотные, ключевые эпизоды спектакля по-другому.
Министр просвещения России Сергей Кравцов считает, что поддержка дополнительного образования – школьных театров и спортивных секций – это то, что может помочь отвлечь детей от интернета и как следствие от кибербуллинга.
Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова поддержала эту идею и подчеркнула, что уже сейчас идёт работа над расширением школьных театров и привлечением туда как можно большего количества детей.
«Президент России инициировал изменения в закон об образовании, воспитание вернулось в школы – это очень важный шаг, и необходимо, чтобы вы, коллеги, подключились в регионах к работе по воспитанию», – отметил министр.