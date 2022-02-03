На Ямале в старинной деревне туристов знакомят с культурой и угощают ухой

- Русский
Рыбацкое подворье «Сорёхан ёх» в деревне Кушеват Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа в течение месяца посетили 60 туристов. Они остались довольны приемом Любови Русмиленко, которая организовала работу туробъекта.
«Казалось бы, какие могут быть развлечения в старинной деревушке? А они есть. Экскурсия по Кушевату, знакомство с культурой ханты, рыбалка, фотосессия в национальных нарядах. Туристов угощают традиционными блюдами, в фаворите среди них – уха. А семьи с детьми привлекает крутая кушеватская горка», – рассказал в соцсетях глава Шурышкарского района Олег Попов.
На свою туристическую инициативу Любовь Русмиленко выиграла грант в сумме 150 тысяч рублей на первом районном конкурсе. Кроме того, финансовую поддержку получили еще три проекта шурышкарцев, которые будут реализованы.
Как сообщил Олег Попов, второй конкурс объявят в марте, победителей назовут в июне. В феврале начнутся семинары по разработке новых туристических проектов в селах района.