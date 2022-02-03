Коренные народы Югры подают документы в Федеральное агентство по делам национальностей для включения в реестр

- Русский
Федеральным агентством по делам национальностей продолжается формирование Списка (реестра) лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.
С 7 февраля 2022 года список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, будет использоваться органами государственной власти, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами для подтверждения национальной принадлежности граждан при оказании мер государственной поддержки.
В Югре приём документов осуществляется в 19 филиалах Многофункционального центра Югры и 65 территориально-обособленных структурных подразделениях.
По состоянию на январь 2022 года, в Федеральное агентство по делам национальностей направлено 9 184 заявлений от представителей коренных малочисленных народов Севера Югры, что составляет 25 % от общей численности граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.
Подробная информация о перечне документов, необходимых для подачи заявления, размещена на региональном сайте «Коренные малочисленные народы Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». https://kmns.admhmao.ru
Департамент внутренней политики Югры