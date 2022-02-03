Коренные народы Югры подают документы в Федеральное агентство по делам национальностей для включения в реестр

  • Русский
Коренные народы Югры подают документы в Федеральное агентство по делам национальностей для включения в реестр
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

Федеральным агентством по делам национальностей продолжается формирование Списка (реестра) лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.

С 7 февраля 2022 года список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, будет использоваться органами государственной власти, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами для подтверждения национальной принадлежности граждан при оказании мер государственной поддержки.

В Югре приём документов осуществляется в 19 филиалах Многофункционального центра Югры и 65 территориально-обособленных структурных подразделениях.

По состоянию на январь 2022 года, в Федеральное агентство по делам национальностей направлено 9 184 заявлений от представителей коренных малочисленных народов Севера Югры, что составляет 25 % от общей численности граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.

Подробная информация о перечне документов, необходимых для подачи заявления, размещена на региональном сайте «Коренные малочисленные народы Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». https://kmns.admhmao.ru

Департамент внутренней политики Югры

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Чт, 03/02/2022 - 11:45

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.