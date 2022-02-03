По следам браконьера…

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В апреле 2021 году государственными инспекторами Советского отдела Природнадзора Югры, в ходе проведения операции «Наст», на территории общедоступных угодий Советского района установлены признаки незаконной охоты на лося.
На обочине автодороги «г. Югорск – г.п. Агириш», в районе 20 Компрессорной станции, был замечен легковой автомобиль, от которого в сторону леса уходили следы человека с собаками. След предполагаемого охотника шел по свежим следам лося.
Проследовав по указанным следам, инспектор вернулся к месту стоянки автомобиля, на которой автомобиль уже отсутствовал, охотник с собаками скрылся.
При тщательном обследовании места выхода охотника на дорогу обнаружено закопанное в снег охотничье огнестрельное нарезное оружие. Охотничий карабин изъят с места незаконной охоты. При следовании в отдел полиции г. Советский, для сдачи данного охотничьего оружия, обнаружен легковой автомобиль, который находился ранее в месте незаконной охоты. Собственником автомобиля и изъятого охотничьего оружия оказался гражданин П.
Советским отделом Природнадзора Югры в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1.2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты». При составлении протокола гражданин П. пояснил, что оружие он взял с собой для защиты от медведя, для чего закопал оружие пояснить не смог.
При рассмотрении административного дела в мировом суде, гражданин П. пояснил, что охотился на медведя и предоставил список коллективной охоты, разрешение на добычу медведя.
В январе 2022 года, мировой суд заслушав доводы государственного инспектора Природнадзора Югры, исследовав доказательства по делу, показания охотника П., его адвоката и граждан, которые осуществляли охоту на медведя, счел доводы охотника П. не состоятельными.
Мировой суд признал гражданина П. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде лишение права охоты сроком на 1 год.
Уважаемые охотники! Природнадзор напоминает!
Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты –влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.
Источник: Природнадзор Югры