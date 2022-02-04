В Югре продолжается акция «#МыВместе»

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Свыше 1 тысячи югорских волонтеров стали участниками всероссийской акции взаимопомощи в период пандемии коронавируса «#МыВместе» с начала ее старта.
Акция стартовала в марте 2020 года. Добровольцы регионального штаба непрерывно осуществляют помощь жителям автономного округа, медицинским организациям.
Штаб объединяет волонтеров из разных общественных организаций, и их число ежедневно растет. В его состав входят представители центра гражданских и социальных инициатив Югры, АНО «Гуманитарный добровольческий корпус», регионального отделения движений «Волонтеры медики», «Волонтеры Победы».
Добровольцы по всему региону оказывают помощь людям из диспансерных категорий (онкобольные, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, люди с инвалидностью, люди 65+) – развозят им продукты и лекарства. Кроме того, они обзванивают пациентов, сообщают им результаты анализов, вносят в базу результатов ПЦР-исследований, принимают звонки и обращения, обзванивают больных для уточнения самочувствия. За последнюю неделю в этой работе были задействованы 316 человек.
Только за минувшую неделю силами волонтеров всех добровольческих объединений было выполнено 45 заявок по оказанию адресной помощи. В среднем это составляет 6 заявок в день. А всего с момента старта акции волонтеры выполнили 35 тысяч 464 заявки.
В настоящее время медицинским организациям добровольцами оказывается помощь в доставке лекарственных средств диспансерным категориям югорчан в Нижневартовске, Нягани, Нефтеюганском, Советском, Сургутском, Нижневартовском районах.
Волонтеры-медики Ханты-Мансийской государственной медицинской академии осуществляют помощь на приеме врачей-терапевтов и инфекционистов в окружной клинической больнице и ее филиалах, работают с документацией, производят обзвон пациентов, проходящих лечение на дому. Только в Ханты-Мансийске помощь врачам в приемах оказывает около 20 волонтеров, помощь на обзвоне, работе с документацией, выписке льготных лекарств оказывают около 40 волонтеров.
В Сургуте волонтеры-медики Сургутского государственного университета работают на базах Сургутских городских поликлиник №1, №2, №3, №4, №5, Сургутской окружной клинической больницы, Сургутской клинической травматологической больницы. Они привлечены к работе в пунктах вакцинации, на врачебных приемах, также осуществляют обзвон пациентов с положительным диагнозом, работают с документацией, осуществляют входную термометрию.
Всего в январе на помощь медицинским организациям Сургута были привлечены 86 волонтеров-медиков.
Заполнить заявку и стать добровольцем можно на официальном сайте акции. Обратиться к волонтерам можно по телефону горячей линии 88002003411.