О требованиях по обеспечению тишины и покоя граждан

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О требованиях по обеспечению тишины и покоя граждан

В связи с неоднократными обращениями жителей автономного округа по вопросам связанным с реализацией решений, связанных с переводом работников и обучающихся на дистанционные формы работы и обучения, департамент внутренней политики автономного округа поясняет следующее.

В период действия режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запрещено осуществлять строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину и покой граждан:

в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19.00 часов текущего дня до 9.00 часов следующего дня (за исключением зданий, строений, сооружений, введенных в эксплуатацию в 2020 году), а также с 13.00 часов до 15.00 часов;

в зданиях, строениях, сооружениях, введенных в эксплуатацию в 2020 году – с 21.00 текущего дня до 8.00 часов следующего дня, а также с 13.00 до 15.00 часов;

в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность.

В случаях нарушения тишины и покоя, гражданам необходимо обращаться по телефону с сообщением в дежурную часть территориального органа внутренних дел (полицию) либо лично с заявлением.

Департамент внутренней политики Югры

Пт, 04/02/2022 - 12:29

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