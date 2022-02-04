Губернатор Наталья Комарова приняла участие в эстафете в поддержку югорских олимпийцев

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Губернатор Наталья Комарова приняла участие в эстафете в поддержку югорских олимпийцев

Губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира в социальных сетях, посвященного вопросам здоровьесбережения, присоединилась к эстафете, цель которой познакомить югорчан со спортсменами, принимающими участие в зимней Олимпиаде в Пекине. 
Акция прошла в Инстаграм. Эстафету запустил девятилетний сургутянин, победитель первенства Управления спортивных сооружений «Факел» по дзюдо, победитель первенства города Сургута по самбо Николай Крылов. 

Напомним, недавно он попал в книгу рекордов России, выполнив 30 переворотов через голову с борцовского моста. Юному спортсмену уже вручили медаль и сертификат рекордсмена страны. Югорчанин с трех лет занимается дзюдо в СК «Факел». Помимо медалей и кубков с соревнований разного уровня у Николая есть оранжевый пояс по дзюдо с присвоением четвертого разряда. 

Тренер Николая Нариман Гаджимурадов поблагодарил губернатора и жителей Югры за поддержку и внимание к достижению своего юного подопечного. 

«Благодарим вас за внимание к нашему успеху, мы очень старались. Особенно приятно. Что это все мы организовали накануне зимней Олимпиады в Китае. Пользуясь случаем, хочется сказать слова поддержки всем нашим землякам, участникам Олимпиады. Вперед, друзья! У вас все получится! Югра с вами!» – сказал Нариман Гаджимурадов. 

В прямом эфире Николай Крылов обратился к главе региона с предложением поддержать акцию югорских любителей спорта в поддержку олимпийцев. 

«Уважаемая Наталья Владимировна, у нас к вам предложение. Нашим спортсменам, которые выступят на олимпиаде, будет очень приятно услышать много теплых слов. Мы предлагаем устроить эстафету в поддержку наших югорчан. И приглашаем вас принять участие», – сказал сургутянин. 

Наталья Комарова поддержала это предложение. Она напомнила, что округ в Пекине представят четыре спортсмена. Это лыжник Сергей Устюгов, биатлониста Кристина Резцова, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы. 
«Сегодня начинаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Мы все следим за этим событием. Присоединяюсь к вам, уважаемые югорчане, в пожелании нашим спортсменам удачи и побед. Ждем вас дома с медалями! И главное – не болеть! В свою очередь, призывают принять участие в этой эстафеты наших победителей и призеров летних Олимпийских игр в Токио», – высказалась в прямом эфире Наталья Комарова. 

Как сообщил глава депспорта Югры Сергей Артамонов, чемпионы Олимпийских игр 2021 года в Токио тхэквондист Максим Храмцов, боксер Альберт Батыргазиев, борец Заурбек Сидаков, а также призер Олимпиады Артур Найфонов записали видеообращение с пожеланиями своим коллегам-олимпийцам Пекина перед стартом на соревнованиях. 

Первое выступление с участием югорчан на Олимпийских играх состоится уже завтра, 5 февраля. В 14 часов стартует смешанная эстафета 4х6 километров, в которой на одном из этапов побежит Кристина Резцова. Сергей Устюгов начнет свою олимпийскую программу 6 февраля со скиатлона 15+15 км. А Андрей и Наталья Соболевы выступят в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому у мужчин и женщин 8 февраля.
 

Источник: ugra-news.ru
 

Пт, 04/02/2022 - 16:49

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