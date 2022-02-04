Офицер Росгвардии Ольга Фаткулина удостоена чести нести знамя российской команды на открытии зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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Офицер Росгвардии Ольга Фаткулина удостоена чести нести знамя российской команды на открытии зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Представительница Росгвардии конькобежка Ольга Фаткулина пронесет олимпийский флаг на церемонии Открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине.

Ольга Фаткулина служит инструктором спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Является заслуженным мастером спорта России. Спортсменка Росгвардии Ольга Фаткулина -  серебряный призёро Олимпийских игр - 2014 в Сочи, многократная   чемпионка России и мира, рекордсменка страны в спринтерском многоборье, на дистанции 1000 и 500 метров. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За воинскую доблесть».

Церемония открытия Олимпийских игр состоится сегодня, 4 февраля. Военнослужащие Росгвардии в составе национальной сборной России поборются за олимпийские награды в различных дисциплинах в 7 видах спорта: лыжные гонки, бобслей, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс), керлинг и скелетон.

 

По информации Пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

Пт, 04/02/2022 - 18:07

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