Как изменились размеры выплат и пособий с 1 февраля 2022 года в Югре

- Русский
С февраля меры социальные поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.
Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с февраля в Югре увеличен на 40,6 тыс. рублей и теперь составляет 524 527,90 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на 53,7 тыс. рублей и составляет 693 144,1 рубля.
Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного после 2020 года, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168,6 тыс. рублей.
Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.
Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг
На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.
Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1313,44 рубля в месяц.
Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рублей в месяц);
путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рублей в месяц);
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рублей в месяц).
Социальные пособия и компенсации и иные меры социальной поддержки
Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых с 1 января этого года Пенсионным фондом (семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации) также индексируется с 1 февраля на 8,4%. Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.
Пособие на погребение
В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с этого месяца составляет 10 447,02 рубля.
По информации ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре