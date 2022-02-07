Югорчан приглашают побороться за всероссийскую премию «Импульс добра»

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Югорчан приглашают побороться за всероссийскую премию «Импульс добра»

Югорчане могут принять участие во всероссийском конкурсе на премию «Импульс добра-2022». Как сообщают организаторы, прием заявок уже идет и продлится до 1 марта.

Премию вручают за вклад в развитие и продвижение социального бизнеса. Но, быть предпринимателем для того, чтобы стать участником – не обязательно. Соискателями могут быть общественники, блогеры, ю.джетные организации, госслужащие, образовательные организации и даже субъекты Российской Федерации.

«Призовой фонд Премии составит 4,2 млн рублей», — сообщают организаторы.

Жители и организации Югры уже не раз заявляли о себе на этом конкурсе. В 2018 году лауреатом в номинации «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» стал сургутянин Степан Прокопович. В 2017 году - газету «Новости Югры» наградили за лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации». А еще годом ранее губернатор Югра Наталья Комарова отличилась в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства».

Подать заявку можно самостоятельно на официальном сайте конкурса http://contest.nb-fund.ru/id2022/ или обратившись за консультацией в Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»: +7 (3467) 333-896; social@mb-ugra.ru.

Ранее UGRA-NEWS.ru также сообщал, что в Югре продолжат развивать систему поддержки социального предпринимательства. 

ugra-news.ru

Пнд, 07/02/2022 - 11:19

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