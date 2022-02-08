В Москвепрошла 2-ая Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия»

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Со 02 по 07 февраля 2022 года в Москве, в Выставочном центре «Гостиный двор» проходила 2-ая Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», которая стала первым масштабным культурным событием в рамках празднования в Российской Федерации Года культурного наследия народов России.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей России.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Центр народных художественных промыслов и ремесел» представило обширную программу по народному искусству Югры: экспозиция «Лики металла», показ коллекции костюмов «Голос Неба» на подиуме, лабораторию дизайна на основе кодов традиционного искусства, лекции и презентации международных событий в области народных художественных промыслов, проводимых в автономном округе.
Триумфально, с восторгом и восхищением, представлена на подиуме редкая коллекция праздничных нарядов остяков, вогулов Югры XIX - начала ХХ веков с художественным металлом, восстановленных по гравюрам, архивным материалам и музейным коллекциям - «Голос Неба». Уникальность этой коллекции в плоскостном литье, где металл выступает декором на кафтанах, платьях, нагрудных украшениях, поясах. Коллекция костюмов «Голос неба» признана шедевром народного искусства и угорского убора. Она создавалась более 12 лет путем проведения исследовательской работы и художественной реконструкции. Автор коллекции – Ольга Бубновене, заслуженный деятель культуры автономного округа, искусствовед, член Союза художников РФ, член Союза дизайнеров РФ.
Именно коллекция Югры «Голос Неба» торжественно открывала и закрывала неделю работы выставки в рамках специальных показов этнографических костюмов и коллекций традиционного искусства фестиваля «Этноподиум», куда были специально приглашены и дизайнеры из Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Тывы, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.
На площадке выставки-форума «Уникальная Россия» Ольга Бубновене – директор БУ «Центр ремесел» совместно с Владимиром Кошаевым – доктор искусствоведения, профессор МГУ им.М.В. Ломоносова, МГХПА им. С.Г.Строганова, провели презентацию IV Международного конгресса традиционной художественной культуры, который запланирован к проведению в Ханты-Мансийске в 2022 году. Экспертным сообществом, представителями Минпромторга России и Федерального агентства по делам национальностей - Международный конгресс, проводимый в Югре под эгидой ЮНЕСКО отмечен важным и уникальным событием для страны в Год культурного наследия народов России, а также необходимым фундаментом для научной платформы Ремесленного конгресса.
В рамках культурно-образовательной программы делегация Югры провела лекции о вышитой одежде остяков, вогулов как бренде, кейс сессию по применению IT технологий в области сохранения художественных традиций, представила уникальный опыт в работе с молодежью по прочтению кодов традиционного искусства в современных художественных индустриях.
Экспозицию «Лики металла Югры» о реконструкции художественного металла на основании археологических материалов, творческие лаборатории и мастер-классы посетили более 10 000 гостей и участников выставки.
Гордимся тем, что именно югорчанка – Ксения Илауски, искусствовед, на торжественной церемонии масштабной выставки «Уникальная Россия» получала первое признание, благодарность недавно инициированного к созданию Министерством промышленности и торговли Российской Федерации – Молодежного альянса народных художественных промыслов как движения представителей молодого поколения России, большая часть которых тесно связана с промыслами и уже имеет историю собственного профессионального успеха.
По итогам участия во 2-ой Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия» Центр народных художественных промыслов и ремесел получил 26 наград, дипломов и благодарностей в разных номинациях: за лучшую экспозицию, за лучшую культурно-образовательную программу, за большой вклад в сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов России, продолжение традиций отечественной культуры и преданность народному искусству.
Это большое признание, высокая оценка работы Центра ремесел и мастеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По информации Центра народных художественных промыслов и ремесел