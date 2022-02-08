Увеличены выплаты пострадавшим на производстве

  • Русский
Увеличены выплаты пострадавшим на производстве

С 1 февраля этого года страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут выплачиваться в повышенном размере. Связано это с проведением индексации, позволившей увеличить их на 8,4 %.

Так, максимальный размер единовременной страховой выплаты составит 117 722,96 руб., при этом окончательный размер данного пособия будет определяться с учетом районных коэффициентов к заработной плате, применимых на территории Югры.

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составит 90 517,14 руб.

«Перерасчету подлежат ежемесячные страховые выплаты, которые были назначены до 1 февраля 2022 года.   Уже за текущий месяц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ежемесячную страховую выплату в увеличенном размере получат 3659 получателей страхового обеспечения», – рассказал управляющий отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Рыбьяков.

Напомним, указанные виды пособий назначаются и выплачиваются пострадавшим в случае установления им стойкой утраты профессиональной трудоспособности, либо лицам, имеющим право на получение выплат в случае смерти застрахованного. Размер пособия зависит от размера среднего заработка, полученного до наступления страхового случая, и степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), установленной в Бюро медико-социальной экспертизы.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.22 № 57

Информация регионального отделения Фонда

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Втр, 08/02/2022 - 15:51

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.