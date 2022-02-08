Увеличены выплаты пострадавшим на производстве

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С 1 февраля этого года страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут выплачиваться в повышенном размере. Связано это с проведением индексации, позволившей увеличить их на 8,4 %.
Так, максимальный размер единовременной страховой выплаты составит 117 722,96 руб., при этом окончательный размер данного пособия будет определяться с учетом районных коэффициентов к заработной плате, применимых на территории Югры.
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составит 90 517,14 руб.
«Перерасчету подлежат ежемесячные страховые выплаты, которые были назначены до 1 февраля 2022 года. Уже за текущий месяц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ежемесячную страховую выплату в увеличенном размере получат 3659 получателей страхового обеспечения», – рассказал управляющий отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Рыбьяков.
Напомним, указанные виды пособий назначаются и выплачиваются пострадавшим в случае установления им стойкой утраты профессиональной трудоспособности, либо лицам, имеющим право на получение выплат в случае смерти застрахованного. Размер пособия зависит от размера среднего заработка, полученного до наступления страхового случая, и степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), установленной в Бюро медико-социальной экспертизы.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.22 № 57
Информация регионального отделения Фонда
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре