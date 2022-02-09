Ковид-сертификаты с 21 февраля будут выдавать по анализам на антитела

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В ковид-сертификаты, которые выдают гражданам России после перенесенной коронавирусной инфекции или после вакцинации от COVID-19, внесут данные об антителах (IgG) в случае наличия такого анализа, сообщает «Российская газета». Приказ об этом подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Выдавать сертификаты на основании анализа на антитела начнут после 21 февраля.
В ковид-сертификате будет указана дата проведения исследования на наличие иммуноглобулинов G к возбудителю новой коронавирусной инфекции, также там укажут метод исследования и название медицинской организации, которая проводила анализ.
Ковид-сертификат будет формироваться на двух языках - русском и английском - в течение трех календарных дней с момента появления результатов анализа на антитела на портале госуслуг, при этом такой сертификат можно будет получить только однократно по заявлению гражданина на портале, в случае если до этого там не было информации о том, что гражданин болел COVID-19 или вакцинировался. Повторно получить ковид-сертификат на основании анализа на антитела, как сообщает «Российская газета», не получится.
Требований к уровню антител законодательно не устанавливается - достаточно просто их наличия в организме. По итогам анализа выданный сертификат с QR-кодом будет действовать в течение шести месяцев. В случае если гражданин болел коронавирусной инфекцией и делал ПЦР-тест, который оказался на тот момент положительным, но решил не открывать листок нетрудоспособности, срок действия сертификата составит больше - 12 месяцев.