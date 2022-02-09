Ковид-сертификаты с 21 февраля будут выдавать по анализам на антитела

  • Русский
Ковид-сертификаты с 21 февраля будут выдавать по анализам на антитела

В ковид-сертификаты, которые выдают гражданам России после перенесенной коронавирусной инфекции или после вакцинации от COVID-19, внесут данные об антителах (IgG) в случае наличия такого анализа, сообщает «Российская газета». Приказ об этом подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Выдавать сертификаты на основании анализа на антитела начнут после 21 февраля.

В  ковид-сертификате будет указана дата проведения исследования на наличие иммуноглобулинов G к возбудителю новой коронавирусной инфекции, также там укажут метод исследования и название медицинской организации, которая проводила анализ.

Ковид-сертификат будет формироваться на двух языках - русском и английском - в течение трех календарных дней с момента появления результатов анализа на антитела на портале госуслуг, при этом такой сертификат можно будет получить только однократно по заявлению гражданина на портале, в случае если до этого там не было информации о том, что гражданин болел COVID-19 или вакцинировался. Повторно получить ковид-сертификат на основании анализа на антитела, как сообщает «Российская газета», не получится.

Требований к уровню антител законодательно не устанавливается - достаточно просто их наличия в организме. По итогам анализа выданный сертификат с QR-кодом будет действовать в течение шести месяцев. В случае если гражданин болел коронавирусной инфекцией и делал ПЦР-тест, который оказался на тот момент положительным, но решил не открывать листок нетрудоспособности, срок действия сертификата составит больше - 12 месяцев.

ugra-news.ru

Ср, 09/02/2022 - 16:58

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.