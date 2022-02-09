Чат-боты ЦУР консультируют жителей Югры в Telegram

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Чат-боты ЦУР консультируют жителей Югры в Telegram

Виртуальные помощники помогают специалистам регионального ЦУР отвечать на вопросы граждан в мессенджере Telegram. К примеру, чат-бот по вопросам государственной социальной поддержки, который начал работать с 28 января этого года, за 7 дней проконсультировал уже 253 человека.

«Опыт показывает, что специалистам профильных ведомств приходится постоянно отвечать на одни и те же вопросы, большинство из которых не требуют детального рассмотрения или принятия решений,- рассказывает руководитель ЦУР Югры Валентина Колпакова.- В этом случае консультационную поддержку можно оказать с помощью искусственного интеллекта. Поэтому мы решили создать чат-бот в мессенджере Telegram, с помощью которого гражданин легко получит информацию о необходимых документах для получения социальной помощи и способе подачи заявления. Для этого обратившемуся нужно просто нажать кнопку «Начать». Мы заинтересованы в создании чат-ботов и работу в данном направлении будем продолжать».

Тем самым виртуальный помощник помогает снять нагрузку со специалистов центра, а главное, быстро и качественно предоставлять ответы югорчанам.

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Сегодня специалистами регионального ЦУР также разработан и введен в эксплуатацию чат-бот по вопросам здравоохранения. В планах - внедрение виртуального помощника в сфере образования, ЖКХ, транспорта и обращения с ТКО.

Добавим, что за 2021 год только в адрес органов соцзащиты Югры от жителей округа поступило 1 053 вопроса из открытых источников о государственной социальной поддержке, а значит, виртуальные сотрудники ЦУР без работы не останутся.

informugra.ru

Ср, 09/02/2022 - 17:04

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