Товаропроизводители Югры представили свою продукцию на выставке «Продэкспо»

- Русский
Делегация Югры принимает участие международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо – 2022», которая проходит в Москве с 7 по 11 февраля.
В состав делегации вошли генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, представители Департамента промышленности автономного округа, Нижневартовский рыбоконсервный завод «Санта-Мария», СПК «Ханты-Мансийский», ООО «Компаньон», ООО «Центр-Сибирь», ООО «Чайный дом «Чистота», АО «Казымская оленеводческая компания».
На стенде региона организована презентация продукции из дикросов (грибы, варенье из северных ягод, кедровая продукция, кондитерские изделия), рыбная продукция, рыбные консервы, кондитерские изделия, продукция из оленины (тушенка), иван-чай.
Выставка позволит югорским товаропроизводителям расширить базу потенциальных клиентов и географию сбыта, провести прямые переговоры с закупщиками из оптовых компаний, федеральных и региональных сетей, несетевой розницы, предприятий HoReCa, продемонстрировать свою продукцию потенциальным клиентам, а также принять участие в деловой программе выставки.
Отметим, «Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.
Департамент промышленности Югры