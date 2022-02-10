Подведены итоги профилактической операции «Лось»

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Подведены итоги профилактической операции «Лось»

В период с 11 января по 31 января 2022 года на территории автономного округа проведено оперативное профилактическое мероприятие «Операция «Лось»». Государственными инспекторами в области охраны окружающей среды выполнено 70 выездных обследований охотничьих угодий, осмотрено 150 транспортных средств, 35 охотничьих изб и иных строений. По результатам операции выявлено 29 нарушений, изъяты 1 капкан (незаконно используемый охотником), 5 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 38 патронов, незаконно добытый объект животного мира «Тетерев». Значительная часть выявленных нарушений связана с нахождением охотников на охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием в расчехлённом состоянии, осуществлением охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

По выявленным нарушениям природоохранного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил охоты».

Активное участие в Операции приняли сотрудники полиции, Росгвардии и производственные охотничьи инспектора. Выездные обследования охотничьих угодий продолжаются.

23 января 2022 года в ходе выездного обследования охотничьих угодий, закрепленных за МБУ Ханты-Мансийского района «Досуговый центр Имитуй». При визуальном осмотре избы в 12 км на юг от д. Ярки обнаружено 2 единицы бесхозного охотничьего огнестрельного оружия. На месте обнаружения орудий охоты составлено 2 акта обнаружения бесхозного оружия. Бесхозное оружие сдано в дежурную часть МО МВД России «Ханты-Мансийский».

23 января 2022 года в ходе проведения выездного обследования охотничьих угодий Березовского района осуществлена проверка у гражданина (охотника) охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Нарушения в области охоты не выявлены.

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Чт, 10/02/2022 - 11:16

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