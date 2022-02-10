В Югре объявлен конкурс фотографий «Мой народ – моя гордость»

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В Югре объявлен конкурс фотографий «Мой народ – моя гордость»

Окружной Дом народного творчества объявляет о начале окружного конкурса фотографий «Мой народ – моя гордость». Конкурс проводится совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.К участию в конкурсе приглашаются фотографы-любители, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 лет и старше.

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:

•«Лица народов Югры» – портреты людей разных национальностей в традиционных костюмах, отражающие самобытность и уникальность народов, проживающих в Югре;

•«Семейный альбом» – на фотографии должны быть изображены представители нескольких поколений одной семьи за общим делом или действием;

•«Традиции нашего дома» – жанровые сцены, отображающие бытовые и семейные особенности у разных народов, их спектр занятий, традиции;

•«Народные умельцы» – фотографии людей, которые демонстрируют свои увлечения, занятия, любимое дело, (вышивка, ткачество, лоскутное шитье, вязание, плетение, бисер, резьба по дереву, керамика и т. д.)

Для участия в фестивале, необходимо до 11 мая 2022 года заполнить заявку на платформе «Google», (https://forms.gle/RTtTiQE7b1iP2oYo7), в каждой номинации от участника принимается не более одной работы. Файл должен иметь имя с указанием фамилии участника и название фотоработы.

По итогам конкурса участникам присваиваются звания Лауреат I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории.

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, будет организована выставки фоторабот победителей конкурса.

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8(3467)33-30-37,

8(3467)32-48-29

Окружной Дом народного творчества

Чт, 10/02/2022 - 12:42

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