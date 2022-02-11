На Югорский лыжный марафон пригласили спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в Пекине

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На Югорский лыжный марафон пригласили спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в Пекине

Организаторы Югорского лыжного марафона пригласили к участию членов российской сборной по лыжным гонкам, которые защищают честь страны на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом рассказал руководитель Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин в эфире программы на телеканале «Югра».

«Многие иностранцы хотят приехать к нам на марафон. Но из-за ковидных ограничений не у всех есть такая возможность», — отметил Сергей Крянин.

Помимо мировых звезд, организаторы марафона также ожидают рекордное количество участников. Меньше чем за три недели зарегистрировались более тысячи человек. По предварительным подсчетам, в гонке примут участие 4 тысячи человек. Это лыжники и любители из 34 регионов России, а также представители Казахстана и Словакии.

Напомним, что Югорский лыжный марафон состоится 8 и 9 апреля в Ханты-Мансийске. На выбор для лыжников и любителей предоставляется две дистанции классическим стилем — 50 и 25 километров, а также масс-старт свободным стилем.

В этом году участие будет бесплатным для всех. Помимо этого, каждый участник получит бесплатно сувенирный набор.

Подробнее о том, как зарегистрироваться и на каких условиях можно принять участие, UGRA-NEWS.ru сообщал ранее.

ugra-news.ru

Пт, 11/02/2022 - 10:01

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