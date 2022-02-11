Стала известна дата проведения Арктического культурного форума в Салехарде

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Арктический культурный форум планируют провести в Салехарде с 19 по 21 сентября. Его главными темами станут «Цифровое будущее библиотек» и «Музей – изобретатель ценностей места», эти направления формируют стратегию развития учреждений культуры на Ямале.
Предусмотрено 10 дискуссионных площадок, на форум пригласят 30 экспертов.
Особое внимание уделят развитию культурного ландшафта ЯНАО для учреждений досугового профиля.
В рамках форума запланированы Международная выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера» и музыкальный спектакль Егора Дружинина «Карнавальная ночь».
Арктический культурный форум проходит на Ямале с 2014 года. В нем участвуют специалисты учреждений культуры, общественники, представители власти, некоммерческих организаций и бизнеса.
Напомним, в феврале масштабное мероприятие пришлось отменить из-за нового штамма омикрон.