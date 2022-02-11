Жители Ханты-Мансийска увидят "Живое наследие Югры"

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17 февраля в г. Ханты-Мансийске, в галерее-мастерской художника Г. С. Райшева начинает работу выставка «Живое наследие Югры». Выставка организована совместно с Центром дополнительного образования «Перспектива» по итогам конкурсной программы «Адрес детства – город Ханты-Мансийск» в рамках городского месячника «Краеведение».
В экспозиции будет представлено более 50 конкурсных работ победителей в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». Участники конкурса – учащиеся школ города, дошкольных учебных заведений, а также взрослые (студенты, педагоги, родители).
Выставка приурочена к 440-летию города Ханты-Мансийска и представит живописные портреты Ермака, князя Самара, князя Меньшикова и других исторических лиц, а также пейзажи и сюжетные композиции на тему истории города. Очень узнаваемы мамонты Археопарка, Ассоль корабельная, мост «Красный дракон» и множество других памятников Ханты-Мансийска, выполненных в техниках скульптуры, бумагопластики.
Во время работы выставки для взрослых и детей проведут экскурсии, художественные занятия и творческие мастер-классы.
Информация предоставлена Информационному центру "Финноугория" Мариной Логиновой, старшим научным сотрудником филиала "Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева"