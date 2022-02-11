Оленеводы готовятся к Всемирному конгрессу в Ханты-Мансийске

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Оленеводы готовятся к Всемирному конгрессу в Ханты-Мансийске

С 3 по 8 марта в г. Ханты-Мансийске под эгидой председательства России в Арктическом Совете состоится VII Всемирный конгресс оленеводов мира. Всего на встречу съедутся делегаты из 29 оленеводческих регионов мира. 

Проводит встречу международная ассоциация «Оленеводы мира», которая давно сотрудничает с различными организациями, занимающимися вопросами оленеводства и развития коренных народов Севера России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Монголии, Китая, США, Канады, Аляски и Гренландии.

На конгрессе, в частности, обсудят состояние оленеводства в ХМАО - Югре и заслушают отчет членов правления ассоциации о деятельности организации за 2017-2022 год.

В последний день мероприятия примут Ханты-Мансийскую декларацию с планом работы ассоциации «Оленеводы мира» до очередного конгресса.

Напомним, что первая такая встреча состоялась на Ямале в 1997 году в Надыме. Тогда и создали ассоциацию «Оленеводы мира», которая предоставила оленеводам международную площадку для сотрудничества.

Конгресс дает уникальную возможность для международного обмена опытом коренных народов в сфере традиционного хозяйствования, культуры и родных языков, играет важную роль в сохранении оленеводства в целом.

www.finnougoria.ru

Пт, 11/02/2022 - 13:02

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