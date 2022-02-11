Жителей Югры приглашают принять участие в «Лыжне России»

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Жителей Югры приглашают принять участие в «Лыжне России»
Фото: "ЮграМегаСпорт"Фото: "ЮграМегаСпорт"
Фото: "ЮграМегаСпорт"

В этом году из-за ограничительных мер массовая гонка «Лыжня России» в муниципалитетах Югры пройдёт в разное время в виде спортивных и онлайн-забегов. И уже завтра, 12 февраля, спортивный праздник стартует в 10 муниципалитетах. Об этом 11 февраля на пресс-конференции на площадке РИЦ «Югра» сообщил заместитель директора «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс:

− Не все участвуют в один день. Завтра, 12 февраля, в гонке стартуют 10 муниципалитетов. В некоторых, по решению главных санитарных врачей, забеги пройдут через неделю и позже, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Но в течение месяца все желающие жители Югры смогут принять участие в юбилейной «Лыжне России».

Олег Дресс также рассказал, для того чтобы принять участие«Лыжня России» необходимо зарегистрироваться на сайте «ЮграМегаСпорт» до 20.00 часов 11 февраля. А затем получить пакет участника, в который входит шапочка, номер и значок.

–  На онлайн-забег можно выйти в любом месте, где есть лыжня. Можно поучаствовать всей семьей, можно и одному пробежать дистанцию, а затем прислать нам фотографию, –  рассказал Олег Дресс.

Организаторы для участников онлайн-забегов приготовили призы. Из всех присланных фотографий будут выбраны самые лучшие в нескольких номинациях: «Самая спортивная семья», «Самый юный участник» и т.п.

В Ханты-Мансийске спортивные забеги пройдут 12 февраля в Центре зимних видов спорта им А.В. Филипенко с 10 до 13 часов. В них примут участие действующие спортсмены, воспитанники спортивных школ, они выйдут на дистанции от 1,5 до 5 км в зависимости от возраста. Участникам спортивных забегов необходимо предъявить медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях, а также QR-код о вакцинации от COVID-19.

По итогам забегов в различных категориях победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами.

– Для участников и зрителей с учетом холодной погоды будет организован горячий чай и питание на финише. Приглашаем всех желающих прийти на стадион поддержать спортсменов,  –  обратился к любителям спорта Олег Дресс.

Людмила Теткина

Фото: "ЮграМегаСпорт"Фото: "ЮграМегаСпорт"
Фото: "ЮграМегаСпорт"
Фото: "ЮграМегаСпорт"Фото: "ЮграМегаСпорт"
Фото: "ЮграМегаСпорт"
Пт, 11/02/2022 - 16:25

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