Жительницы региона смогут представить свои ремесленнические изделия на международном фестивале

- Русский
IV международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» продолжает прием заявок. Мероприятие пройдет в октябре 2022 года в Москве.
Его цель – популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, самобытности народов, этнокультурного многообразия России. Фестиваль продемонстрирует многообразие ремесел, декоративно прикладного искусства, национальный колорит народов России.
Участниками могут стать профильные организации, мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений, а также туристические компании и агентства.
Каждый участник получит возможность провести презентацию региона, представить его национальный колорит.
Кроме того, состоятся показы этномоды, фотовыставки, мастер-классы, нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.
Жюри определит победителей и лауреатов конкурса, творчество которых в дальнейшем будет представлено на зарубежных площадках.
Более подробную информацию можно получить на сайте проекта www.handswomen.com.