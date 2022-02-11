Жительницы региона смогут представить свои ремесленнические изделия на международном фестивале

  • Русский
Жительницы региона смогут представить свои ремесленнические изделия на международном фестивале

IV международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» продолжает прием заявок. Мероприятие пройдет в октябре 2022 года в Москве.

Его цель – популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, самобытности народов, этнокультурного многообразия России. Фестиваль продемонстрирует многообразие ремесел, декоративно прикладного искусства, национальный колорит народов России.

Участниками могут стать профильные организации, мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений, а также туристические компании и агентства.

Каждый участник получит возможность провести презентацию региона, представить его национальный колорит.

Кроме того, состоятся показы этномоды, фотовыставки, мастер-классы, нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.

Жюри определит победителей и лауреатов конкурса, творчество которых в дальнейшем будет представлено на зарубежных площадках.

Более подробную информацию можно получить на сайте проекта www.handswomen.com.

admhmao.ru

 

Пт, 11/02/2022 - 16:38

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.