Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!»

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Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Всероссийский ежегодный музыкальный фестиваль-конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать!» продолжает прием заявок. Мероприятие всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу» проходит в режиме онлайн.

Цель конкурса – изучение и популяризация истории героического прошлого, развитие отечественной культуры, современного искусства, народного художественного творчества, развитие авторского, поэтического, музыкального исполнительского искусства.

Участниками конкурса могут стать как профессионалы, так и любители в возрасте от 3 лет.

Фестиваль-конкурс проводится по номинациям «Вокал», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр». Каждый участник может направить на конкурс любое количество произведений в нескольких номинациях.

Заявки принимаются до 28 февраля на сайте проекта: www.soyuz-kultura.com .  

admhmao.ru

Пт, 11/02/2022 - 16:41

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