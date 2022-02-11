Берёзовский район получит бюджетные ассигнования на строительство спортсооружения в Игриме

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Берёзовский район получит бюджетные ассигнования на строительство спортсооружения в Игриме

Распоряжение о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональном бюджете для предоставления в 2022 году субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, приняли члены правительства Югры. Об этом стало известно по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Окружные бюджетные ассигнования направляются Березовскому району на создание открытого спортивного плоскостного сооружения в Игримской средней общеобразовательной школе №1», – отметила глава региона.

Данное решение направлено на достижение показателей, установленных федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Субсидия предоставляется по итогам конкурсного отбора в сумме около 1 миллиона 400 тысяч рублей», – доложил директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

admhmao.ru 

Пт, 11/02/2022 - 16:45

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